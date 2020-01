Coronavirus dalla Cina, Grimoldi contro Di Maio: "Strano non sapesse" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alberto Giorgi L'esponente della Lega punge l’ex leader del Movimento 5 Stelle: "Eppure è pappa e ciccia con il governo cinese..."” Sul finire del 2019, Luigi Di Maio ha fatto avanti e indietro tra Roma e Pechino per incontrare una delegazione del governo cinese e lo stesso Xi Jinping. A dicembre, però, le autorità cinesi erano già a conoscenza del Coronavirus: possibile dunque che il ministro degli Esteri non fosse venuto a conoscenza di quella che è diventata una vera e propria emergenza sanitaria globale. A incalzare l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle – e con esso anche il presidente del Consiglio e la stessa maggioranza giallorossa – è Paolo Grimoldi. Il deputato della Lega, infatti, affonda: "Dato che ormai è appurato che le autorità cinesi erano a conoscenza del Coronavirus fin dai primi giorni del mesi di dicembre poniamo una domanda al Governo, al premier ... ilgiornale

