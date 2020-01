Coronavirus, cos’è lo stato di emergenza decretato dall’Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Federico Giuliani Per fronteggiare il rischio sanitario collegato alla possibile diffusione del Coronavirus nel nostro Paese il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitario. Ecco di che cosa si tratta Il nuovo Coronavirus adesso spaventa anche l’Italia, tanto da aver spinto il Consiglio dei ministri a dichiarare lo stato di emergenza; troppo alto il rischio sanitario collegato alla possibile diffusione del 2019-n-Cov nel nostro Paese. Al fine di affrontare al meglio la delicata situazione sono stati stanziati 5 milioni di euro per contrastare l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Prima di arrivare all’extrema ratio, il premier Giuseppe Conte aveva annunciato il blocco totale dei voli da e per la Cina. Non è bastato, perché anche in Italia si sono verificati i primi casi di contagio da Coronavirus. Da qui la necessità di ... ilgiornale

