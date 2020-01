Coronavirus, corsa contro il tempo per il vaccino. “Si sfrutteranno le tecnologie acquisite per Ebola” (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’emergenza del Coronavirus impone lo sviluppo nel più breve tempo possibile di un vaccino. Ci potrebbero volere tre mesi. Intanto le case farmaceutiche cercano di “aiutare” i ricercatori a trovare al più presto una soluzione. L’azienda statunitense Johnson&Johnson ha iniziato a sviluppare un vaccino contro il 2019-nCoV e a collaborare ampiamente con altri attori per sottoporre a screening una gamma di terapie antivirali. L’identificazione dei composti ad azione antivirale nei confronti del 2019-nCoV può contribuire a contrastare in tempi rapidi l’attuale epidemia. “Stiamo collaborando con le autorità regolatorie, le organizzazioni sanitarie, le istituzioni e le comunità in tutto il mondo – ha affermato Paul Stoffels, vicepresidente del Comitato esecutivo e direttore scientifico dell’azienda – per fare in modo di garantire che le ... ilfattoquotidiano

