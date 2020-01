Coronavirus, Conte annuncerà lo stato d’emergenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, il Premier Giuseppe Conte dichiarerà quest’oggi lo stato emergenza dopo l’annuncio di ieri. A Palazzo Chigi è già iniziato il Consiglio dei ministri proprio per questa priorità. Coronavirus, il Premier Giuseppe Conte annuncerà quest’oggi lo stato d’emergenza in Italia. Un provvedimento ritenuto inevitabile dopo i due casi certificati ieri nella Capitale. Si tratta di … L'articolo Coronavirus, Conte annuncerà lo stato d’emergenza proviene da www.inews24.it. inews24

