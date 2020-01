Coronavirus: come funziona la quarantena per gli italiani in arrivo da Wuhan (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus: come funziona la quarantena per gli italiani in arrivo da Wuhan Domenica 2 febbraio è previsto, salvo cambiamenti, l’arrivo a Roma degli italiani che vivono a Wuhan, epicentro del Coronavirus, i quali verranno messi subito in quarantena: ecco come funziona l’isolamento forzato dei nostri connazionali. Sono 65 gli italiani che hanno espresso il desiderio di lasciare Wuhan per fare rientro in Italia. Attualmente, però, altri 3 connazionali starebbero vagliando il da farsi e potrebbero decidere all’ultimo di aggregarsi al gruppo. A riportare a casa gli italiani sarà un Boeing KC-767A dell’Aeronautica Militare, che dovrebbe partire dall’aeroporto militare di Pratica di Mare per fare rientro in Italia domenica 2 febbraio sempre a Pratica di Mare. Coronavirus, i morti salgono a 213, quasi 10.000 i contagi. Due casi accertati in Italia, il governo dichiara ... tpi

