Coronavirus, cinesi in classe a Napoli. Mamme in rivolta: «Sono stati visitati?» (Di sabato 1 febbraio 2020) Il tam tam è partito dalle chat delle Mamme. «Ma i compagni cinesi dei nostri figli rientrati dalla Cina Sono stati controllati in maniera adeguata?». Toni morbidi ma non da tutte... ilmattino

MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Casi accertati di #Coronavirus in Italia sono due turisti cinesi'. 'Chiuso il traffico aereo da… -