Coronavirus cinese, è stato d’emergenza: convocato il comitato operativo della Protezione Civile (Di venerdì 31 gennaio 2020) A seguito dello stato d’emergenza dichiarato in relazione al rischio sanitario per il Coronavirus, il Presidente del Consiglio dei Ministri – Giuseppe Conte – presiederà oggi il comitato operativo della Protezione Civile, convocato dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli. Sarà presente anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il tavolo si riunirà alle ore 17.00, presso la sede del Dipartimento, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile. La sala stampa presso l’Auditorium, in via Vitorchiano 2, sarà aperta a partire dalle ore 16.00.L'articolo Coronavirus cinese, è stato d’emergenza: convocato il comitato operativo della Protezione Civile Meteo Web. meteoweb.eu

