Coronavirus, Cina: 213 morti e 2.000 nuovi contagiati. Primi due casi in Italia: sono turisti cinesi. Conte: "Chiuso il traffico aereo da e verso Pechino" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Provengono dalla provincia di Wuhan. Ricoverati all'istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, attrezzato per l'emergenza. Chiusa l'accettazione. La stanza che occupavano nell'hotel Palatino di via Cavour è stata sigillata. Altri turisti cinesi che facevano parte della... repubblica

