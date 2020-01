Coronavirus, chi sono i turisti cinesi contagiati e ricoverati allo Spallanzani di Roma: marito e moglie arrivati a Milano il 23 gennaio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus è arrivato anche in Italia. È stato il premier Giuseppe Conte ad annunciare la notizia: i due casi sospetti a Roma sono confermati. Si tratta di due turisti cinesi, marito e moglie, di 66 e 67 anni, ricoverati da mercoledì sera in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma. La coppia è originaria della provincia di Wuhan ed è arrivata nel nostro Paese con un viaggio organizzato che prevedeva diverse tappe: sono atterrati a Malpensa il 23 gennaio scorso e hanno trascorso un paio di giorni nel capoluogo lombardo prima di spostarsi, facendo altre tappe e arrivando poi a Roma, dove hanno accusato i sintomi di quello che è stato accertato essere Coronavirus. Prima solo qualche colpo di tosse, poi le loro condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente: “Ci ha contattato la moglie, diceva che il marito aveva la febbre alta e stava male. Così abbiamo chiamato ... ilfattoquotidiano

davidefaraone : Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe… - crocerossa : Sul #coronavirus, alcuni consigli utili per chi rientra dalle aree a rischio in Cina e presenta sintomi da infezion… - RobertoBurioni : Chi è il cretino che fa uscire queste notizie di “sospetta infezione da coronavirus” a Bari, a Parma e via dicendo?… -