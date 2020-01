Coronavirus, caso sospetto in Veneto

Coronavirus, primo caso sospetto in Veneto. Un minorenne rientrato con la madre da un viaggio in Cina ha accusato sintomi dell'influenza. Il Gazzettino riferisce che il ragazzo è stato mandato dal proprio pediatra all'ospedale di Treviso dove i medici hanno eseguito un tampone che hanno inviato per le analisi all'ospedale Spallanzani di Roma. Il ragazzo, residente nel Trevigiano, è stato dimesso l'obbligo di restare 'blindato' dentro casa evitando il più possibile anche i contatti con i familiari.(Di venerdì 31 gennaio 2020) , primoin. Un minorenne rientrato con la madre da un viaggio in Cina ha accusato sintomi dell'influenza. Il Gazzettino riferisce che il ragazzo è stato mandato dal proprio pediatra all'ospedale di Treviso dove i medici hanno eseguito un tampone che hanno inviato per le analisi all'ospedale Spallanzani di Roma. Il ragazzo, residente nel Trevigiano, è stato dimesso l'obbligo di restare 'blindato' dentro casa evitando il più possibile anche i contatti con i familiari.(Di venerdì 31 gennaio 2020)

