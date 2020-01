Coronavirus, caso sospetto a Treviso. Un minorenne tornato dalla Cina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Continua la caccia ai fantasmi del Coronavirus, nuovo caso segnalato in Italia. Oggetto degli accertamenti questa volta è un ragazzo del trevigiano, che avrebbe accusato sintomi influenzali sospetti. E’ tornato da pochi giorni la Cina il ragazzino minorenne che avrebbe contratto il virus. Il ministro Speranza ha relazionato ieri alla Camera in merito allo stato … L'articolo Coronavirus, caso sospetto a Treviso. Un minorenne tornato dalla Cina proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

