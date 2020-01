Coronavirus, caso sospetto a Reggio Calabria: gli aggiornamenti dall’ospedale, ecco come sta la paziente (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le condizioni cliniche della paziente sono buone: non è febbrile, non necessita di alcun supporto respiratorio, gli esami diagnostici finora eseguiti in ospedale non destano preoccupazione; in via prudenziale la paziente rimane ricoverata presso la sezione di isolamento respiratorio del Reparto di Malattie Infettive. Si attendono i risultati degli esami che saranno effettuati sui campioni biologici che sono stati inviati stamattina al laboratorio di virologia dell’IRCSS specializzato in malattie infettive “Spallanzani” di Roma e che saranno disponibili non prima di domani.L'articolo Coronavirus, caso sospetto a Reggio Calabria: gli aggiornamenti dall’ospedale, ecco come sta la paziente Meteo Web. meteoweb.eu

