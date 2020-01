Coronavirus, Burioni: "Niente panico, ma il virus è molto infettivo. Sottovalutarlo può essere una tragedia" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roberto Burioni è uno dei medici, professori e divulgatori scientifici italiani più seguiti perché è considerato molto affidabile. Sul suo sito Medical Facts oggi ha pubblicato un video, che potete vedere qui in alto, in cui parla dei due casi confermati di Coronavirus in Italia, i due turisti cinesi di 65 e 66 anni che facevano parte di una comitiva arrivata a Milano e poi spostatasi nella Capitale. I due attualmente sono ricoverati presso l'ospedale Spallanzani.Prima di tutto Burioni invita a non farsi prendere dalla paura, perché non ce ne è motivo:"La notizia che temevamo è arrivata: ci sono due casi di Coronavirus in Italia, come peraltro è successo in altri Paesi. Niente panico, Niente paura, continuiamo a vivere la nostra vita normalmente, frequentiamo piazze, strade, ristoranti, anche cinesi, e preoccupiamoci del virus influenzale che circola, mentre fortunatamente il ... blogo

HuffPostItalia : Roberto Burioni sul coronavirus: 'Contagio anche senza sintomi' - Linkiesta : L’infezione colpisce nel 70 per cento dei casi persone di oltre 50 anni, specialmente uomini, e in particolare affe… - Agenzia_Ansa : 'Se una malattia ha il 3% di mortalità ed è molto diffusa è una catastrofe'. Così Roberto #Burioni sul #coronavirus… -