Coronavirus, Burioni: “Cambia tutto e non cambia niente, le prossime 2 settimane cruciali” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “cambia tutto e non cambia niente. Però entro due settimane sapremo quanto è stata efficace la nostra organizzazione volta a impedire i contagi“: lo spiega il virologo Roberto Burioni sul portale Medical Facts, magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, dove traccia alcuni scenari possibili dopo la conferma dei primi due casi di nuovo Coronavirus in Italia. “cambia tutto, perché il virus c’è. Le prossime due settimane saranno cruciali. Capiremo se ci saranno stati altri contagi. Ci potrebbero essere, come successo in Francia e in Germania, ma è proprio l’esempio di questi due Paesi e di come i nuovi casi si contino sulle dita di una mano – rileva l’esperto – a non doverci far cadere nel panico“. “Allo stesso tempo, però, non cambia niente. La partita principale, quella che sta davvero ... meteoweb.eu

