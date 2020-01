Coronavirus, bollettino dello Spallanzani di Roma: “Ricoverate 12 persone” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus tiene in apprensione la Capitale e l’ospedale Spallanzani rilascia il primo bollettino medico. “I due contagiati sono in condizioni discrete. Restano sotto osservazione tre persone che hanno avuto contatti con loro. Non hanno sintomi”. Ma avverte: “Potrebbero esserci altri casi” Arriva dallo Spallanzani di Roma il primo bollettino sul Coronavirus. “Sono dodici i … L'articolo Coronavirus, bollettino dello Spallanzani di Roma: “Ricoverate 12 persone” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

