Coronavirus: baristi in tuta e mascherina a Roma, ma è una presa in giro della folle psicosi verso i cinesi (Di venerdì 31 gennaio 2020) La "provocazione" in un bar dell'Esquilino, quartiere della Capitale. L'intervista di RomaToday al titolare today

macmac______ : RT @macmac______: Coronavirus, baristi con tute mediche e mascherine all'Esquilino: il video è virale - macmac______ : Coronavirus, baristi con tute mediche e mascherine all'Esquilino: il video è virale -