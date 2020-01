Coronavirus, autobus verso Perugia bloccato per ore: è psicosi (Di venerdì 31 gennaio 2020) psicosi Coronavirus. bloccato autobus in direzione Perugia per via di due orientali saliti a bordo con una mascherina. A far fermare il mezzo per eseguire i controlli sarebbe stata una donna che, contattata la direzione Sulga in preda al panico, avrebbe segnalato la presenza a bordo dei due passeggeri. bloccato autobus verso Perugia E’ una vera e propria psicosi quella del Coronavirus. L’ultima notizia arriva da Fiumicino, da un autobus dell’azienda di trasporti Sulga diretto nella mattinata di venerdì 31 gennaio verso Perugia. Il mezzo sarebbe stato bloccato per controlli a seguito di una chiamata giunta da una donna in preda al panico. Secondo quanto riporta Umbria24, che ha contattato la Sulga, la donna avrebbe segnalato la presenza a bordo di due orientali con una mascherina, appena usciti dall’aeroporto cittadino. Avvertito l’autista del bus, quest’ultimo avrebbe invitato la donna ... notizie

