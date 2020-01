Coronavirus, atterrati in Italia tutti gli ultimi voli dalla Cina: nessun caso sospetto a Fiumicino e Malpensa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono tutti atterrati i voli previsti dalla Cina in Italia, partiti prima del blocco aereo annunciato dal premier Giuseppe Conte nella serata di ieri, 30 gennaio. Il primo atterrato è quello di Air China a Malpensa da Pechino. Ai passeggeri e al personale di bordo è stata misurata per tre volte la temperatura, da medici saliti con mascherine e tute a bordo dell’aereo prima dello sbarco, ed è stato consegnato un vademecum con le indicazioni dei presidi a cui rivolgersi in caso si avvertissero sintomi sospetti di Coronavirus. A riferirlo sono i parenti in attesa al Terminal arrivi B di Malpensa, in contatto con i loro cari che ancora devono uscire e sono in attesa dei bagagli, e alcuni assistenti di volo di Air China. «Prima di scendere dall’aereo gli operatori sanitari, vestiti con le protezioni, mascherine e visiere, ci hanno misurato due volte la febbre con un ... open.online

katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina - fanpage : #coronavirus, atterrati a Malpensa gli ultimi due voli provenienti dalla Cina - Notiziedi_it : Coronavirus, l’Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -