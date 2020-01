Coronavirus, atterrati a Malpensa gli ultimi due voli provenienti dalla Cina (Di venerdì 31 gennaio 2020) atterrati questa mattina all'aeroporto di Malpensa gli ultimi due voli provenienti dalla Cina, decollati prima che il presidente del Consiglio Conte disponesse la chiusura dei voli da e per il Paese asiatico a causa dell'emergenza Coronavirus. I due voli della Air China, provenienti da Pechino e Shanghai, sono atterrati in leggero anticipo rispetto al previsto. Effettuati i controlli a bordo, incluso quello della temperatura. Nessun passeggero è stato posto in quarantena. fanpage

