Coronavirus, arriva il kit per la diagnosi rapida (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non si ferma la psicosi causata dal dilagare dell’epidemia del Coronavirus. Intanto, però, grazie all’aiuto di studiosi e virologi, si fanno passi avanti nel tentativo di debellare il virus e fermare la diffusione della patologia. Gli scienziati di Wuxi, nella provincia dello Jiangsu, hanno sviluppato un utile kit di diagnosi rapida specifico per il Coronavirus. Coronavirus, arriva il kit di diagnosi rapida La sua peculiare qualità è quella di essere molto rapido: in un tempo compreso tra gli 8 e i 15 minuti, il test è in grado di stabilire se una persona si affetta da Coronavirus o meno. L’annuncio di questo nuovo tipo di test viene dall’ufficio di Scienza e Tecnologia della città di Wuxi. Il kit è facile da trasportare e utilizzare e rappresenta una grande svolta nel controllo e prevenzione dell’epidemia. Un lavoro record, quelli degli sviluppatori: il ... notizie

