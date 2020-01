Coronavirus, altro caso sospetto in Italia: si tratta di una donna di 36 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo i due casi confermati di Coronavirus in Italia, arriva anche un allarme dalla Calabria. Il caso sospetto riguarderebbe una donna di 36 anni tornata solo ieri dalla Cina dopo aver fatto tappa a Vienna e rientrando poi in aereo in Italia, con tappa a Roma e trasferimento successivo a Lamezia. La donna, che vive a Roma insieme a due fratelli, è stata colta da malore mentre era a casa insieme ai familiari, a Taurianova, nel reggino, manifestando quelli che sono i sintomi del virus di Wuhan con febbre e tosse. Attualmente é ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria nel reparto di malattie infettive. Sono stati i familiari della donna a contattare il medico di famiglia che ha subito attivato la procedura prevista dal protocollo, chiamando il 118 che l’ha trasferita nel nosocomio reggino. La paziente é stata posta subito in quarantena in attesa dell’esito degli ... caffeinamagazine

