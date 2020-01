Coronavirus, altro caso sospetto in Italia. I medici sono intervenuti con tute e mascherine (Di venerdì 31 gennaio 2020) La paura del Coronavirus continua ad aumentare in Italia. Nonostante qualche ora fa l’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma abbia deciso di indire una conferenza stampa per provare a fare chiarezza, gli Italiani non si sentono tranquilli al 100%. Il nosocomio della Capitale ha diffuso il primo bollettino, dopo la conferma del contagio da parte dei due turisti cinesi di 65 e 66 anni, originari della provincia di Wuhan in Cina e che alloggiavano al ‘Grand Hotel Palatino’. Lo scorso 29 gennaio marito e moglie hanno telefonato al 118 e all’ospedale romano sono stati sottoposti ai test, risultati positivi al Coronavirus alle 15 di ieri, 30 gennaio. Al momento le loro condizioni di salute appaiono comunque discrete. E nelle ultime ore Roma è ripiombata nel terrore, quando un uomo ha accusato un malore ed è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 in via ... caffeinamagazine

