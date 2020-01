Coronavirus all’hotel di Roma | 32 pazienti sotto osservazione

Coronavirus - all’Hotel Palatino di Roma dove hanno alloggiato i due cinesi poi ricoverati : “Qui il lavoro va vanti” : Asl e polizia controllano da due giorni la struttura nel centro della capitale. Il direttore: «Siamo al completo e nessuno ha avuto contatti con quei turisti»

Coronavirus all’hotel di Roma - chi è il terzo caso sospetto nella capitale : È allarme Coronavirus a Roma, dopo l’esito degli esami sui due turisti cinesi che hanno soggiornato all’Hotel Palatino di Roma. nella mattinata di venerdì 31 gennaio è stata la diffusa di un nuovo caso sospetto nella capitale. Si tratta di Marian C., un operaio romeno di 42 anni che lavora nello stesso albergo in cui si trovavano i coniugi affetti da CoV.

Coronavirus - primi due casi a Roma : si tratta dei turisti che alloggiavano all’hotel in via Cavour : Anche in Italia a Roma, si sono verificati i primi due casi di Coronavirus. Si tratta di una coppia di turisti cinesi che si è sentita male mercoledì pomeriggio in un albergo in via Cavour. Arenderlo noto è il premerier Giuseppe Conte, e lo ha fatto attraverso una conferenza stampa a Palazzo Chigi. La coppia era ospite di un albergo nel centro della capitale, erano arrivati con un volo da Wuhan a Malpensa diversi giorni fa. (Continua…) I ...

«Nessun contagio dai casi di Coronavirus dei turisti cinesi all’hotel Palatino» : “Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi“. Lo ha affermato a Radio Capital Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, l’Istituto dove sono ricoverati i due casi positivi trovati in Italia. “I cittadini devono stare tranquilli – spiega – perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno ...

«Eccallà… lo sapevo» : il video dei due cittadini cinesi malati di Coronavirus fuori dall’hotel Palatino : Il 29 gennaio su Twitter è stato postato da questo account un video girato davanti all’Hotel Palatino in via Cavour a Roma dove un NCC (Noleggio con conducente) vede intervenire i dottori dello Spallanzani che portano via i due cittadini cinesi in seguito risultati affetti da Coronavirus dall’albergo, un quattro stelle con 200 stanze e tre sale da pranzo, dove la stanza dei due è stata sigillata. L’autista si rende conto dal ...