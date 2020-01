Coronavirus, allarme degli esperti: “A Wuhan possibili 190mila casi di contagio” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono due gli scenari emersi da due diversi studi sul fenomeno che hanno cercato di inquadrare gli scenari sull'evoluzione dell'epidemia da Coronavirus in Cina e in particolare nella città di Wuhan. Lo scenario più ottimista parla di decine di migliaia di casi, quello più pessimista di centinaia di migliaia di contagi. fanpage

