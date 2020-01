Coronavirus: accertati due casi in Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non si parla d’altro che dell’epidemia Coronavirus. L’Oms, organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato un’emergenza globale. Sono stati accertati 2 casi in Italia. Si tratta di due turisti cinesi che alloggiavano all’interno di un hotel. La stanza di quest’ultimo, è stata sigillata e i due sono stati ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma, in isolamento. Sull’accaduto è intervenuto il premier Conte, che ha spiegato che non ci deve essere motivo di allarme e di panico, perché i collegamenti aerei tra l’Italia e la Cina sono stati interrotti e perché tutte le strutture sanitarie, stanno adottando le giuste misure per affrontare la cosa. Verranno adesso visitate tutte le persone che alloggiavano all’interno dell’hotel e che ... bigodino

