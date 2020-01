Coronavirus a Roma, terzo caso sospetto: è un operaio dell’Hotel dove alloggiava la coppia cinese (Di venerdì 31 gennaio 2020) Notizie Flash-E’ vero che non ci si deve far travolgere dalla psicosi e dal panico ma è anche plausibile pensare che nelle prossime ore in Italia ci sarà un aumento di casi sospetti di Coronavirus visto che, di fatto, la coppia di cinesi che ha il virus, ha girato in almeno 3 regioni diverse dell’Italia prima del ricovero in ospedale. Pochi minuti fa da Roma è arrivata la notizia: è stato portato in ospedale per accertamenti un uomo che ha lavorato per l’Hotel del Palatino dove la coppia di turisti cinesi stava alloggiando in questi giorni. Per il momento si tratta solo di sospetto virus, nelle prossime ore arriveranno i risultati degli esami per capire se siamo di fronte a un nuovo contagio, e sarebbe il terzo in Italia certificato in 24 ore, oppure no. Per il momento non si hanno molti dettagli, sappiamo che la persona che è stata portata in ospedale per ... ultimenotizieflash

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Speranza: 'I due casi accertati di #Coronavirus in Italia sono in isolamento all'ospedale… -