Coronavirus, a Roma spunta il cartello "vietato l'ingresso ai cinesi". Parte la campagna social #JeNeSuisPasUnVirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) E' stato rimosso il cartello affisso in un bar, accanto all'osteria Trevi, nella Capitale, che vietava l'ingresso a persone di nazionalità cinese per via dell'allarme Coronavirus. Un cartello, scritto in cinese e in inglese, su cui si leggeva: "a causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto. Ci scusiamo per il problema". "Bisogna evitare allarmismi ma dire che non ci saranno altri casi è negare la realtà". Ha dichiarato il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, nel corso della conferenza stampa per fare il punto dopo i primi due casi di positività da Coronavirus. "Bisogna evitare la discriminazione con i cittadini cinesi che sono in Italia – ha aggiunto –. Loro sono molto interessati a proteggersi e a

