Coronavirus a Roma, accertato il primo caso. Conte rassicura: “No allarmismi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quello che si temeva dopo le prime fake news è accaduto davvero, il Coronavirus a Roma è arrivato facendo registrare così i primi casi anche in Italia. La notizia è stata diffusa dalle agenzie ed immediatamente confermata anche dal governo, che ha predisposto il blocco aereo dalla Cina e si tratta del primo paese ad attuare questa misura estrema. Sono marito e moglie e hanno rispettivamente 66 e 67 anni i due cinesi infettati e ricoverati allo Spallanzani di Roma. Dunque dopo i falsi allarme a Civitavecchia ora l’allerta è davvero massima. I due coniugi provengono dalla provincia di Wuhan. Erano arrivati lo scorso 23 gennaio all’aeroporto di Milano Malpensa, da dove si erano spostati per un tour nelle province italiane che aveva toccato tra le varie destinazioni anche Parma. Facevano parte di una comitiva che nelle scorse aveva proseguito il viaggio verso Cassino, in provincia di ... giornalettismo

