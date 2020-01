Coronavirus, a Napoli si affittano cinesi col raffreddore per saltare la fila (VIDEO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il VIDEO alla fine dell'articolo. In un momento così delicato come questo, la spiccata ironia partenopea fa da padrona cercando di sdrammatizzare una situazione che al momento sembra drammatica. Un audio che è diventato "virale" nelle chat su whatsapp, un audio che dimostra tutta la sconfinata ironia dei napoletani. (Continua…) Nell'audio si ascolta la voce di un napoletano che ironicamente dice di "affittare un cinese con la tosse" per poter saltare le file alle poste o al ristorante. Nell'audio le parole pronunciate sono proprio queste: "Gennaro a forcella vio zuroli, Gennaro a forcella fitta o' cines ca' toss pe nu' fa e fil e fil a post agli uffici pubblici, o' cines ca toss cost' 15 euro se uno vuole stare libero rint o' pulman rint a metropolitan o' cines cost 50 euro se uno invece trov o ristorant affollato o' cines ca' tosse cost 70 euro, Gennar a forcell vico zuroli ... howtodofor

