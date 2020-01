Coronavirus a Napoli, il governatore De Luca: “La situazione è delicata” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si esprime sull’emergenza Coronavirus. Intervistato ai microfoni di Lira Tv, ha dichiarato: “Siamo pronti, già da domani dovremmo avere i test per individuare eventuali contagi nelle nostre strutture senza mandare campioni di sangue allo Spallanzani. Quindi i test saranno effettuati al Cotugno. Ci sono le condizioni per governare un problema che c’è ma che non deve portarci a situazioni di psicosi”. “La situazione è delicata, presenta assetti di notevole preoccupazione ma dobbiamo evitare di creare un clima di psicosi nel paese e dobbiamo dire con chiarezza che abbiamo un sistema sanitario pronto per far fronte ad eventuali emergenze”, spiega De Luca. “Daremo tutte le informazioni nei prossimi giorni abbiamo deciso di centralizzare le informazioni, ... anteprima24

