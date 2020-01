Coronavirus, 32 persone in osservazione allo Spallanzani di Roma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus continua ad essere al centro della preoccupazione internazionale, dopo che diversi casi si sono registrati fuori dalla Cina. Il contagio ha coinvolto per il momento quasi 10mila persone, di cui la stragrande maggioranza in Cina, mentre sarebbero 222 le vittime. In Italia c’è attenzione straordinaria per i due casi in cura allo Spallanzani, una coppia di cinesi di 66 e 67 anni. Coronavirus: 32 persone in osservazione allo Spallanzani Il bollettino medico dell’ospedale Spallanzani ha chiarito alcuni punti in merito al Coronavirus. Le persone sono fonte di trasmissione solo nel momento in cui hanno i sintomi, spiegano i medici, che evidenziano come i due casi di Coronavirus allo Spallanzani siano stati presi in cura nel momento in cui hanno manifestato i segnali della malattia. Ora si stanno ricostruendo i loro spostamenti per rintracciare tutti coloro con cui ... thesocialpost

