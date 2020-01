Coronavirus: 12 ricoverati a Roma per eseguire i test, 20 sotto osservazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono in "condizioni discrete" i due cinesi, marito e moglie, ricoverati allo Spallanzani dopo aver contratto il Coronavirus. La prima, affollata conferenza stampa nell'ospedale Romano centro di riferimento in Italia per l'emergenza restituisce un quadro rassicurante sui primi due casi di infezione registrati nel nostro Paese. "La moglie - si legge nel bollettino medico - di 65 anni, attualmente è in condizioni cliniche discrete, e presenta un iniziale interessamento interstiziale polmonare, febbricola e congiuntivite bilaterale". Mentre il marito, "di 66 anni, attualmente è anche lui in condizioni cliniche discrete, pur presentando un interessamento polmonare più pronunciato, con febbre, tosse e astenia". I medici rassicurano anche rispetto alla psicosi "da tour": i due erano in un torpedone di turisti cinesi, e hanno toccato nel loro viaggio diverse città d'Italia, per giungere a Roma ... agi

