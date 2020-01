Coronavirus, 10 giorni di silenzio della Cina dietro al contagio: mentre il regime arrestava chi ne parlava... (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un virus insidioso, super-aggressivo, per quanto il tasso di mortalità e le vittime per ora siano relativamente contenute. Si paròa del Coronavirus, ufficialmente arrivato in Italia nella serata di giovedì 30 gennaio: a confermarlo Giuseppe Conte e Roberto Speranza, ministro della Sanità. In mattina liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Virus, coppia di turisti cinesi in Italia da 10 giorni. E' originaria della provincia di #Wuhan #Coronavirus #ANSA - Tg3web : #Coronavirus Tutta la comunità scientifica è impegnata a studiare il virus e a capire come fermarlo. In prima fila… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Coronavirus, quei dieci giorni di silenzio della Cina: l'epidemia poteva essere frenata [dal nostro… -