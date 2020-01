Conto corrente cointestato: cosa succede in caso di divorzio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quando finisce un matrimonio uno degli aspetti più penosi da affrontare nel corso della separazione o del divorzio è quello che riguarda la divisione del patrimonio. Anche quando le cifre in gioco non sono di enorme entità (secondo una recente indagine commissionata dal portale Facile.it sui conti correnti cointestati tra coniugi la cifra media è di poco inferiore agli 8.000 euro) marito e moglie spesso si fanno la guerra arrivando persino a svuotare il Conto corrente cointestato prima della sentenza di separazione.Sebbene la legge preveda che in caso di conti correnti cointestati le somme vadano equamente divisi tra gli ormai ex coniugi dall'indagine è emerso che il 17% delle coppie separate o divorziate, 280.000 persone, ha dichiarato che l'ex partner si è tenuto tutti i soldi depositati e il 9,2% (151.000 persone) ha dichiarato che l'ex ha prosciugato il Conto alla sua insaputa prima ... panorama

