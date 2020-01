Conte: “Ci sono due casi accertati”. Dopo l’OMS, anche in Italia possibile lo ‘Stato di emergenza’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Purtroppo anche l’Italia ha i suoi casi di Coronavirus, Ada affermarlo il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ci sono due casi confermati di Coronavirus in Italia, si tratta di due turisti cinesi”. Poi ha continuato: “Non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell’Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere”, ha aggiunto il premier. “Voglio rassicurare tutti i cittadini che sono già state predisposte tutte le misure precauzionali per isolare questi due casi e ci sono attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi e isolare i loro passaggi per evitare qualsiasi rischio ulteriore”, ha precisato Conte per poi continuare: “Domani mattina ho ... caffeinamagazine

