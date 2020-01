Consigli fantacalcio 22ª giornata, chi schierare e chi evitare: ‘blocco’ Juventus e Atalanta, a rischio il Napoli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Consigli fantacalcio – Si gioca la 22ª giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con la sfida tra Bologna e Brescia, alle 18 in campo due sorprese come Cagliari e Parma, in serata la Roma dovrà vedersela sul campo dell’insidioso Sassuolo. Domenica di grande spettacolo, nel lunch match la Juventus alla ricerca del riscatto contro la Fiorentina. La ‘corazzata’ Atalanta affronta davanti al pubblico amico il Genoa, stesso discorso per la Lazio contro la Spal ed il Milan contro il Verona. Il Torino non può permettersi passi falsi per evitare la crisi, partita a Verona. Nel posticipo serale l’interessanta gara tra Udinese e Inter con la squadra di Antonio Conte intenzionata a tornare al successo. Lunedì l’ultimo match tra la Sampdoria e Napoli, sfida chiave per ... calcioweb.eu

