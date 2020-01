Congo: nelle miniere di coltan dove i bambini lavorano come schiavi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dietro lo schermo dello smartphone con il quale state leggendo questo articolo si cela molto probabilmente una storia di ingiustizie e di soprusi, che vede come protagonista la Repubblica Democratica del Congo e le sue miniere di coltan e cobalto. Sì perché nell’enorme stato africano, ogni giorno, migliaia di bambini sotto i dieci anni vengono costretti a lavorare come schiavi per estrarre il prezioso minerale, allo scopo di continuare a rendere sostenibile la produzione di moderni dispositivi elettronici come i telefoni cellulari e le batterie per le auto elettriche. Congo: i bambini nelle miniere di coltan Secondo alcuni dati rilevati da Amnesty International diffusi qualche anno fa nelle miniere di coltan d cobalto della Repubblica Democratica del Congo lavorano tutti i giorni bambini anche di 6/8 anni, che sfruttati da un feroce sistema di caporalato risultano particolarmente ... notizie

direct_congo : RT @Marxtrixx: @BerniniAM Ovviamente si riferisce al vostro alleato Ssalvini che in un solo anno ha assentito il blocco di tutte le opere p… - giannelio : CONGO; Schiavi di Bambini nelle Miniere di Cobalto........per loro dove sono le ONG??????? -