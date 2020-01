Confindustria Nautica alla 51°edizione del Boot di Düsseldorf (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Confindustria Nautica ha preso parte alla 51° edizione del Boot di Düsseldorf (18 ‘ 26 gennaio 2020), che si è concluso il 26 gennaio, con uno stand istituzionale, per proseguire l’attività di promozione all’estero e di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Al Boot, l’Associazione di categoria che rappresenta l’intera filiera dell’industria Nautica da diporto in Italia è stata ‘Casa Italia”, luogo aperto e di incontro e punto di riferimento per le 167 aziende italiane presenti, così come per gli operatori italiani e internazionali che hanno visitato la rassegna. L’evento tedesco è stata anche l’occasione per presentare e promuovere l’ottava Assemblea di settore di Confindustria Nautica, varata di recente, dedicata ad aziende di reti di vendita e ... calcioweb.eu

