Confindustria Benevento, piano Export Sud II: agroalimentare, in arrivo 22 buyer da tutto il mondo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Confindustria Benevento ha organizzato, nell’ambito del piano Export Sud II, una missione di incoming con una delegazione di 22 buyer che si terrà a Benevento il prossimo 4 febbraio. Azerbijan, Brasile, Croazia, Estonia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Macedonia, Montenegro, Palestina, Serbia, Slovenia, Svezia sono i Paesi di provenienza degli uomini d’affari che incontreranno le 16 aziende del settore che hanno aderito all’iniziativa. La giornata dei lavori è strutturata in due sessioni: in mattinata i buyer saranno accompagnati dai referenti ICE in Confindustria Benevento per un momento di confronto istituzionale, una panoramica del territorio e una primissima presentazione delle aziende. Subito dopo è previsto il trasferimento presso il Complesso San Vittorino dove si realizzerà la degustazione del Menù Gustasannio e gli incontri commerciali con le imprese aderenti ... ildenaro

