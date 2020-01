Conferenza stampa Tanjga: «Vincere domani per il salto di qualità» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Conferenza stampa Tanjga, le parole del vice allenatore di Sinisa Mihajlovic in vista del match contro il Brescia domani si scenderà di nuovo in campo per i match validi per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire saranno Bologna e Brescia nel match in programma alle 15:00 al Dall’Ara. Dopo le parole del tecnico De Leo sono arrivate anche quelle del vice di Mihajlovic Tanjga. «Dobbiamo mantenere i nostri principi di gioco indipendentemente da chi affrontiamo. Rispetto all’anno scorso il nostro atteggiamento è più slegato dalle dinamiche della classifica. Sappiamo che il Brescia ha ottenuto ottimi risultati in trasferta ma noi siamo pronti. Vincere domani potrebbe rappresentare un salto di qualità e inoltre sarebbe una grande gioia per il mister». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

