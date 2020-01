Conferenza stampa Fonseca: «Florenzi? Ha deciso di sua volontà» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la partita contro il Sassuolo Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita di domani sera contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso: MERCATO – «Abbiamo preso tre calciatori giovani e lo abbiamo fatto pensando al futuro della Roma. Florenzi è andato a Valencia in prestito. Io ho sempre detto che il mercato di gennaio non mi piace, non è facile trovare calciatori». Florenzi – «Noi abbiamo avuto una conversazione serena e diretta. Florenzi è un grandissimo professionista, ha avuto un grande atteggiamento da capitano. Lui vuole giocare di più, ma io non posso prometterlo a nessuno. Ha avuto la possibilità di andare al Valencia ed ha deciso di sua volontà di andare. La situazione è molto semplice». SASSUOLO – ... calcionews24

Capezzone : Anche quando il #coronarvirus dovesse sedersi in conferenza stampa sulla sedia accanto alla sua, con tanto di micro… - Palazzo_Chigi : Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza ?? in dir… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Conte: 'Due casi in Italia. Nessun motivo di panico'. Il direttore scientifico dello Spallanzani: 'Pe… -