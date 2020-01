Conferenza stampa D’Aversa: «Gervinho? Credo sia stato venduto» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma alla vigilia della gara contro il Cagliari Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico emiliano: Gervinho – «Non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento. Quattro giorni fa ha parlato con me per questa possibilità, Credo sia stato venduto. Era un giocatore importante ma è più importante il gruppo a disposizione». CAGLIARI – «È in ripresa dopo quattro sconfitte. Hanno fatto un girone d’andata strepitoso, col Verona è la sorpresa del campionato. Ragioniamo sulla prestazione del Cagliari con l’Inter, hanno ambizioni oltre la salvezza, domani sarà stimolante». ATTACCANTI – «Caprari verrà con noi e sarà valutato. Cornelius ha ... calcionews24

Capezzone : Anche quando il #coronarvirus dovesse sedersi in conferenza stampa sulla sedia accanto alla sua, con tanto di micro… - Palazzo_Chigi : Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza ?? in dir… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Conte: 'Due casi in Italia. Nessun motivo di panico'. Il direttore scientifico dello Spallanzani: 'Pe… -