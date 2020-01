Complotto al GF VIP: Rita Rusic svela il segreto di Adriana Volpe (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Grande Fratello, come tutti i reality show, è innanzitutto un gioco. Molte volte, però, i concorrenti si lasciano prendere dall’entusiasmo e dalla voglia di vincere al punto da mettere in atto delle vere e proprie strategie. Alcune ore fa, Rita Rusic si è resa protagonista di dichiarazioni molto forti contro Adriana Volpe e il suo Complotto al GF VIP. L’ex moglie di Cecchi Gori, infatti, ha accusato la sua coinquilina di aver manipolato Fernanda Lessa e Antonella Elia in modo da fare fuori lei. Le sue interlocutrici Clizia e Licia sono rimaste incredule. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto. L’attacco di Rita Rusic contro Adriana Alcune ore fa, durante una piacevole conversazione con le sue coinquiline, Rita Rusic ha sganciato una bomba molto pesante contro Adriana Volpe. Quest’ultima è tra i personaggi più amati all’interno della casa. Specie dopo il ... kontrokultura

