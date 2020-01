Completamente nuda (a 49 anni)! Naomi Campbell insuperabile: per lei il tempo non esiste. Foto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per la prima volta Naomi Campbell è il volto di una campagna pubblicitaria di Vivienne Westwood. La foto è davvero splendida e non può che attirare l’attenzione di tutti. L’occasione è quella che vede il lancio della collezione primavera-estate 2020 e lo scatto che vede Naomi in posa con indosso solo un cappello e un paio di scarpe, è di Juergen Teller. All’età di 49 anni la ‘venere nera’ continua a meravigliare il mondo intero con una bellezza che solo poche sanno rivelare. “Credo che nella vita le cose accadano quando devono accadere mi ci sono voluti 33 anni per fare una campagna Westwood e sono felice di farlo a 49 anni. Quando è destino le cose succedono”. Queste le parole di una Naomi Campbell entusiasta e irrefrenabile. Vivienne Westwood lo aveva capito esattamente 33 anni fa, quando la volle vedere sfilare sulla passerella parigina. ... caffeinamagazine

