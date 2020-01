Commisso: “In 7 mesi ho speso già 300 milioni. Sapete cosa sono?” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Rocco Commisso ha commentato il mercato della Fiorentina davanti ai giornalisti, all’esterno del centro sportivo della Fiorentina. Il presidente ha sottolineato la spesa notevole che si è sobbarcato in questa sessione. «Cutrone, Duncan, Kouamé, Igor e… ne manca uno. Amrabat? Stiamo aspettando su certe cose, non per colpa nostra. Non è una cosa ancora definitiva. Quello che voglio dire è che in 7 mesi siamo già a 300. Sapete cosa, 300 milioni, avete capito? E come si arriva a 300? Prima la Fiorentina, dopo la Mediacom, e dopo ancora il centro sportivo. Dopo questo mercato siamo sopra i 300 milioni». Commisso si è detto soddisfatto. «Basta giocatori per questo mercato, ce ne sono pochi che vanno via. In ogni caso la dirigenza sta lavorando per cogliere eventuali occasioni. Se sono soddisfatto? Si, ci volevano giocatori pronti subito ma anche per il futuro. Li abbiamo presi e sono ... ilnapolista

