Clima: in Svizzera gennaio mite, 2,5°C oltre la norma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il mese di gennaio 2020 in Svizzera è stato mite e molto soleggiato: sono stati registrati circa 2,5 gradi in più rispetto alla norma del periodo 1961-1990, spiega Srf Meteo, precisando che l’inizio dell’anno è stato anche molto secco a causa delle numerose aree di alta pressione. A livello locale è stato persino il gennaio più caldo dall’inizio delle misurazioni, rileva Srf Meteo. Il primo mese dell’anno è stato particolarmente caldo in tutta la Svizzera e soprattutto in alta montagna, dove si sono registrati a volte oltre 4 gradi in più rispetto alla norma, sottolinea Srf Meteo. A causa delle numerose zone di alta pressione gennaio è stato anche molto secco: i livelli di precipitazione sono stati inferiori del 70% rispetto alla norma.L'articolo Clima: in Svizzera gennaio mite, 2,5°C oltre la norma Meteo Web. meteoweb.eu

