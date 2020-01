Clima: Greta presenta alla stampa gli attivisti dall’Africa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo le polemiche sull’invisibilità dei militanti per il Clima africani, Greta Thumberg ha convocato oggi una conferenza stampa a Stoccolma in cui giovani attiviste del Kenya, Uganda e del Sudafrica hanno espresso la loro urgenza di uscire dall’ombra mediatica. All’origine della controversia, c’è una foto in cui l’ugandese Vanessa Nakate, una 23enne laureata in business administration, ha posato con altri attivisti accanto all’adolescente svedese al World Economic Forum di Davos, ma non compariva poi nella foto quando è stata ritrasmessa con un’inquadratura ridotta da un’agenzia di stampa. Sottolineando che era l’unica africana e l’unica donna nera presente nella foto, aveva quindi denunciato su Twitter l’accaduto definendolo un atto di razzismo. “Oggi teniamo questa conferenza stampa in modo che coloro che ... meteoweb.eu

MarcoValli85 : RT @tempoweb: #GretaThunberg passa all'incasso e registra il suo marchio @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - irenestorti1 : RT @tempoweb: #GretaThunberg passa all'incasso e registra il suo marchio @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Parla Federica Gasbarro, autrice del libro 'Diario di una striker - Io e Greta per il clima dalle piazze all'Onu'.… -