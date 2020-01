Cile, Coquimbo-Audax Italiano diventa un inferno: i tifosi scatenano il finimondo [VIDEO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Un gruppo di circa 30 tifosi è entrato in campo allo stadio “Francisco Sánchez Rumoroso” durante l’incontro tra Coquimbo Unido e Audax Italiano, valevole per il campionato Cileno. Si sono verificati gravi incidenti che hanno costretto l’arbitro a sospendere la gara. Erano passati 17 minuti dal fischio iniziale dell’incontro quando il gruppo ha invaso il campo lanciando fuochi d’artificio. Calciomercato, il pagellone di CalcioWeb: Inter da 5.5 (ecco perché), Fiorentina, Napoli e Genoa da applausi Gli ultras hanno esposto uno striscione che diceva “strade con sangue, campi senza calcio”, riferendosi alla morte di Jorge Mora, fan del Colo Colo, martedì scorso, a causa di un oltraggio da parte di un camion della polizia. I tifosi hanno anche aggredito le guardie di sicurezza e un cameraman del Soccer Channel. Inoltre, prima di lasciare ... calcioweb.eu

