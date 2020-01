Ciclocross: svelato il calendario della prossima Coppa del Mondo. Non ci sarà l’Italia, quattordici gare in programma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si è riunito oggi in Svizzera, a Dübendorf, il consiglio direttivo dell’UCI. Presentata l’edizione 2020-2021 della Coppa del Mondo di Ciclocross: tante le novità, saranno 14 le tappe (cinque in più della passata stagione, due in meno però di quante ne erano attese). Italia che sarà esclusa dal calendario: andiamo a scoprirlo nel dettaglio. calendario Coppa del Mondo Ciclocross 2020-2021 04/10 – Waterloo (Stati Uniti) 18/10 – Dublino (Irlanda) 25/10 – Zonhoven (Belgio) 01/11 – Overijse (Belgio) 15/11 – Tabor (Repubblica Ceca) 22/11 – Koksijde (Belgio) 29/11 – Besançon (Francia) 06/12 – Wachtebeke (Belgio) 13/12 – Anversa (Belgio) 20/12 – Namur (Belgio) 27/12 – Diegem (Belgio) 03/01 – Hulst (Paesi Bassi) 17/01 – Villars (Suisse) 24/01 – Hoogerheide (Paesi Bassi) gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... oasport

