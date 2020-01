Ciclocross, Mondiali 2020: le favorite. Sfida orange tra del Carmen Alvarado, Worst e Brand (Di venerdì 31 gennaio 2020) I campionati Mondiali di Dubendorf 2020 appaiono come l’occasione buona per riportare nei Paesi Bassi un iride che, tra le Donne Elite, manca ormai dal 2016. La selezione orange, infatti, annovera tra le sue file le tre grandi favorite nella corsa al titolo iridato, vale a dire Ceylin del Carmen Alvarado, campionessa nazionale in carica e attuale leader di Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee, Annemarie Worst, vincitrice della Coppa del Mondo, e Lucinda Brand, seconda l’anno scorso al Mondiale di Bogense. Tra le tre è Del Carmen Alvarado, vincitrice in questa stagione di 12 cross (solo van der Poel e Thibau Nys hanno fatto meglio), quella che sembra avere qualcosa in più. Tuttavia, la neerlandese di origini dominicane è la meno veloce delle tre e in stagione ha sempre perso in volata dalle altre due, dunque dovrà staccare le rivali per vincere, poiché in un arrivo allo ... oasport

